Syn Sary Boruc bawi się na podłodze w wartej DWA I PÓŁ TYSIĄCA ZŁOTYCH stylizacji (FOTO)

Ana 30 min. temu zgłoś do moderacji 9 5 Odpowiedz

Ciekawa jestem czy niektórzy z komentujących w realu tez tak chętnie komentują co kto za ile kupil. Mowie oczywiście o komentowaniu w twarz drugiej osobie a nie za plecami, bo to potrafi każdy. Jak ktoś ma drogi ciuch to mówicie, ze to głupota wydać tyle? Oczywiście ze nie bo by Wam kazali spadać na drzewo! I jeszcze byście usłyszeli „wez się do roboty, to tez Cię będzie stać”. Wiec używacie sobie w sieci jako anonimowe cebulaczki zaglądające innym do portfeli 🤷‍♀️