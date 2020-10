Szczera Sara Boruc przyznaje się do korzystania z pomocy opiekunki: "BEZ NIANI BY SIĘ NIE OBYŁO"

Jola 27 min. temu zgłoś do moderacji 147 6 Odpowiedz

Prowadzę sklepik szkolny w szkole średniej i od poniedziałku znów nic nie prosperuje. Już cztery miesiące wcześniej nie miałam żadnego grosza. Nie wiem, co to dalej będzie, jak nie otworzą szkół, to zbankrutuję i pójdziemy z mężem pod most (mąż po zawale ma 900 zł renty). Kto nam pomoże?