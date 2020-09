Szykowna Maja Ostaszewska pozdrawia z Festiwalu Filmowego w Wenecji (FOTO)

Nika 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Polskie kino tak jak i większa cześć polskiego społeczeństwa powinno się po prostu trochę wyluzować, przestać na sile coś udawać, wyleczyć się z kompleksów ma tle reszty świata i przestać próbować ciagle te same nudne osoby. Brak świeżych oryginalnych pomysłów, brak dystansu Do siebie i poczucia honoru to cecha polskiego społeczeństwa i pilskiego kina. Mniej pretensji i więcej naturalności i swobody by się przydało. Szumowska nudna jest, taki polski Lats fon Trier, tworzący kino dla masochistów. Za czasów PRLu ludzie w Polsce kręcili znacznie lepsze filmy, teraz młodzi utalentowani z pomysłami nie maja możliwości przebicia bo ciagle próbuje się tych samych nudnych twórców. Może warto już podziękować Pawlikowskiemu, Szumowskiej i Komasie ( Hater był gorszy niż nieudana etiuda studenta z wielkimi ambicjami i małym talentem) i pozwolić innym kręcić filmy, może czas zmienić zarząd PISF.