Szymon Hołownia zdradza, na kogo zagłosuje w II turze wyborów: "Zrobię to BEZ PRZYJEMNOŚCI"

To jest jeden wielki układ i dlatego nie potrafie zrozumiec jak można być za PO ? za PO żyło się lepiej tylko bogatym były tylko układy znajomości ! Ja jestem wykształcona dobrze zarabiam i nie biorę 500 plus natomiast widzę różnicę żyje się znacznie lepiej i nie mogę zrozumieć co wy macie do PIS żaden rząd nam przeciętnej klasie tyle nie dal i z pewnością nie da. Dużo czasu jestem też poza Polską i dopiero teraz nasz szanują i to jest pewne. Czy serio jesteście teraz wszyscy tacy bogaci ? ze chcecie PO wszyscy macie takie znajomości ? Myślcie o sobie a nie o homoseksualistach do to nie zależnie kto będzie rządził albo ludzie są tolerancyjni albo nie.