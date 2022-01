Tadeusz Müller MUSIAŁ WZIĄĆ KREDYT na dom zniszczony w pożarze: "Nie jestem osobą BOGATĄ"

GalA 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Ludzie! Opanujcie sie z tymi zlosliwosciami i zazdrosnymi uwagami na temat bogactwa! Pozar i strata domu,mieszkania to dla kazdego jest trauma i ogromna strata i co najwazniejsze...nie tylko materialna strata,ale czesto emocjonalna, zwiazana ze wspomnieniami,z jakas bliska osoba,ktora tam wczesniej mieszkala,z emocjami remontu,budowy domu,z utrata marzen by tam mieszkac! Biedny czy bogaty,kazdemu nalezy wspolczuc w takiej sytuacji. Tak,bogaty moze szybciej wybuduje cos nowego czy wyremontuje,ale to nie znaczy,ze spalenie sie domu to pestka,bulka z maslem i ze po nim to splywa!!