Tajemnicza śmierć Gene'a Hackmana i jego żony. Zebraliśmy wszystkie fakty i pytania bez odpowiedzi

Przestańcie spekulować o tym, że się zabili sami lub ona jego. Nic nie jest pewne w tej sprawie. A okoliczności wskazują raczej na nieplanowaną przypadkową śmierć. Ciała w różnych pomieszczeniach, opis jak byli ubrani, jak leżeli i gdzie sugeruje, że każde z nich straciło przytomność w trakcie rutynowych czynności dnia: on brał coś ze spiżarni, ona w piżamie szykowała się do snu albo dopiero co wstała. Zmarł jeden pies, a nie wszystkie trzy, więc to też pokazuje, że raczej nie było to intencjonalne, a ta śmierć była przypadkiem. To że służby nie wykryły tlenku węgla czy innych gazów jest oczywiste, skoro drzwi były uchylone. Sekcja potwierdzi czy czymś się zatruli, ale duże prawdopodobieństwo, że tak.