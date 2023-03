Tajemnicza śmierć milionera z Zakopanego. Prokuratura zabrała głos po sekcji zwłok Mariana Pędzimąża

Marian Pędzimąż zasłynął na Podhalu dzięki zgromadzeniu imponującego majątku w bardzo młodym wieku. Mężczyzna w 2005 roku, mając zaledwie 21 lat, sprowadził do Polski renifery , które wkrótce zapewniły mu fortunę. Pędzimąż dorobił się na tworzeniu w Zakopanem "Zagród Świętego Mikołaja", które z czasem zawitały również do innych polskich miast. Wkrótce rozszerzył swoją działalność, inwestując w gastronomię i turystykę. Był właścicielem popularnego lodowiska oraz kilku restauracji na Podhalu.

Milioner z Zakopanego nie żyje. Śmierć Mariana Pędzimąża jest sporą zagadką dla śledczych

To standardowa procedura, żeby móc przeprowadzić niezbędne czynności. Na razie nie mamy powodów by podejrzewać, że ktokolwiek przyczynił się do śmierci tego mężczyzny - tłumaczyła "Faktowi" prok. Barbara Bogdanowicz.