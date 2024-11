Tak Agnieszka Kotońska wyglądała 15 lat temu. Jak INNA OSOBA?

Ile razy mozna pisac to samo? Od 4lat, srednio co 2 miesiace jest ten sam artykul o kotonskiej, te same fotografoe i te same teksty. Serio myslicie, ze dla ludzi to jest wielkie wow? W dobie zaatrzykow na odchudzanie duzo bardziej spektalularne metamorfozy kazdy ma wokol siebie, a za chwile coraz wiecej zbiorek na leczenie.