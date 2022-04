Tak Anna Lewandowska pracuje nad idealnym selfie na Majorce (ZDJĘCIA)

Marta 10 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Widać ze wychowuje dzieci skromnie, żeby wiedziały ze pieniędze nie biorą się z bankomatu :)po co takie teksty?,macie wydawajcie,bo to Wasze zapracowane pieniądze, możecie ! Nie łudźcie, nie kłamcie, my zwykli ludzie jesteśmy daleko od Was i nic nas tak nie denerwuje jak Wasze udawanie, ze Jesteście Tacy jak my!