Tak dziś wygląda 34-letnia córka Andrzeja Gołoty. Czym się zajmuje?

Aleksandra Gołota skończyła studia na Marquette University w Milwaukee i pracuje jako mecenaska . Od czasu do czasu pojawia się na branżowych wydarzeniach, co możemy zobaczyć w mediach społecznościowych jej mamy.

Andrzej Gołota z żoną wyjechali do USA jeszcze zanim zakończył karierę i mieszkają tam do dzisiaj. To pozwoliło ich dzieciom wychowywać się z dala od blasku fleszy. Żadne z nich dzisiaj nie aspiruje do miana celebrytów, nie korzystają z mediów społecznościowych, nie pojawiają się na ściankach. Jedyne zdjęcia Aleksandry i Andrzeja Juniora można znaleźć na Instagramie ich mamy, gdzie kobieta dokumentuje rodzinnie spędzone chwile.