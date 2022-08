Tak dziś wygląda Andzia z "Warsaw Shore". Poznalibyście ją?! (ZDJĘCIA)

Faszynwiktim 21 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Dla mnie taki look to dofinansowana patusiara. Brwi, rzęsy, krzywe cycki, to tak jakby stuningować multiple-w korzystnym świetle może się podobać. Nie znam ani jednej normalnej dziewczyny, która zrobiłaby sobie takie coś. Za to znam kilka fanek programów o miłości w tropikach, które tak wyglądają. W latach dwutysięcznych też było trochę plastiku ale głównie makijażowego, moda się zmieniła i makijaż się zmylo, a te wypełniacze, kwasy to juz na zawsze... Ps. Nie jestem zakompleksiona, doceniam dyskretne poprawki, wszystko dla nas! Aleee od takich rzęs Wasze powieki mają muskuły Pudziana 🤣🤣🤣