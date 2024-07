Tak dziś wygląda Anna Werblińska. Była gwiazda siatkówki ma 40 lat i dwójkę dzieci. Kiedyś pozowała dla "Playboya" (FOTO)

Szczera kobie... 40 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Witam.Praktycxnie wszystkie obowiązki domowe spoczywają na mnie.Ja gotuje obiady dla całej rodziny sprzątam całą chałupę myje wszystkie okna robię pranie swoje i chłopa.Chlop nie umie pralki obsługiwać i prosił mnie żebym to ja pranie robiła bo on się boi że pralkę zepsuje.Tykko sortuje pranie ale ja robię pranie i je wywieszam.Ja gotuje .Były takie sytuacje że ugotował parę potraw to rolada była twarda naleśniki rozciapand wyglądały jak jajka sadzone .Jeden pokój miał posprzątać trwało to opornie to stwierdziłam że lepiej będzie jak to ja posprzątam całą chałupę .Tylko umyje salon kiedy ja myje podłogi w 2 łazienkach i 3 pokojach.Kiedys umył okna jeden raz byli duzo smug u powiedział że nie umie myć okien i więcej nie umyje.Ja wyrzucam śmieci zamiatam myje podłogi podlewam kwiatki.Nie do końca radzi sobie jeżeli chodzi o obowiązki domowe to ja robię wszystko .On chodzi do pracy i zarabia a ja zajmuję się obowiązkami domowymi