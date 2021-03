Tak zmieniła się Ula z "Klanu". Serialowa przyjaciółka Oli Lubicz porzuciła aktorstwo

PowierzaKlan 21 min. temu zgłoś do moderacji 58 1 Odpowiedz

Co jak co, ale kariera Anny Powierzy to na Klanie się skonczyla, a nie zaczęła. Wcześniej grała w filmach min z Markiem Kondratem czy Magdaleną Cielecką a Czesia to był gwóźdź do trumny