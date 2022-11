Tak dziś wygląda Zuza Jabłońska z pierwszej edycji "The Voice Kids". Bardzo się zmieniła? (ZDJĘCIA)

Choć "The Voice Kids" zadebiutowało na antenie Telewizji Polskiej zaledwie cztery lata temu, już zdążyło zapoczątkować kilka obiecujących muzycznych karier. To właśnie dzięki udziałowi w talent show Polska usłyszała o Roksanie Węgiel i Viki Gabor, które później triumfowały na Eurowizji Junior, swój talent przed jurorami zaprezentowała także finalistka amerykańskiego "Mam Talent" Sara James. Choć wspomniane wokalistki bez wątpienia cieszą się obecnie największą popularnością spośród uczestników dziecięcego programu, nie są rzecz jasna jedynymi, którym show otworzyło drzwi do spełnienia marzeń.

Zuza Jabłońska zajęła drugie miejsce w "The Voice Kids". Wokalistka wciąż działa w branży

Jedną z uczestniczek "The Voice Kids" , które wciąż aktywnie działają w branży, jest również Zuza Jabłońska. Utalentowana wokalistka wzięła udział w pierwszej polskiej edycji programu, a kolejne występy na scenie TVP przygotowywała pod czujnym okiem Tomsona i Barona. Zuza dotarła do ścisłego finału show, w którym jednak przegrała walkę o wygraną z Roxie Węgiel , ostatecznie zajmując drugie miejsce. Czas pokazał jednak, że talent show było jedynie początkiem jej muzycznej przygody.

Dziś Zuza Jabłońska ma na koncie kilkanaście singli oraz współprace z takimi artystami jak Czesław Mozil, Jan Rapowanie czy Kuba Karaś. Niedługo po udziale w "The Voice" wokalistka nagrała świąteczny singiel z innymi uczestnikami programu, Roksaną Węgiel i grupą 4Dreamers. W 2020 roku wokalistka wydała debiutancki album "Psycho". W 2019 roku Jabłońska wystąpiła na Top of the Top Sopot Festival podczas specjalnego koncertu poświęconego młodym artystom, Young Choice Awards. Zuza dwukrotnie była także nominowana do Fryderyków - w 2019 za teledysk roku oraz w 2021 w kategorii "album roku pop". Jak dotąd nie udało się jej jednak zdobyć prestiżowej statuetki.