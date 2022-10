Tak dziś wygląda zwyciężczyni "Wyprawy Robinson". Co słychać u Katarzyny Drzyżdżyk? (ZDJĘCIA)

Wygrana w programie nie tylko zasiliła jej konto bankowe, ale też przyniosła jej rozpoznawalność, co w 2005 roku zaowocowało głośną sesją do "Playboya". Kasia przez kilka sezonów brylowała na salonach i udzielała wywiadów niczym rasowa celebrytka. Przez moment tworzyła nawet medialną parę z pływakiem i olimpijczykiem Pawłem Korzeniowskim, związek przeszedł jednak do historii w 2006 roku. Zaistniała też w telewizji, przyjmując epizodyczną rolę w serialu "Kryminalni". Słuch po niej zaginął niedługo po tym, jak w 2011 roku dotarła do finału konkursu piękności Mrs. World - plebiscycie wybierającym najpiękniejszą mężatkę.