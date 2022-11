Tak wygląda córka Michała Wójcika z Ani Mru-Mru. 22-letnia Julia jest tiktokerką i miłośniczką anime (ZDJĘCIA)

Też jestem zwierzakiem wodnym. Powoli zaczynają być tatuaże , co mnie bardzo cieszy. [...] Kocham tatuaże, kocham moją córkę . Jak zrobiła, byłem przeszczęśliwy. Wiem, że to dopiero początek. To też nas łączy, ale też i miłość do zwierząt . Uwielbiamy koty - przyznał artysta kabaretowy.

Na początku miałem wielkie obawy, co dzieciaki między sobą zrobią, jakie będą kontakty. Natomiast dzięki dobie internetowej i mediów, to jest tak, że one mają więcej kontaktów między sobą niż z tatą. Staram się, żeby minimum dwa razy do roku, w wakacje i święta, wynająć busa. Jeszcze są dzieci po stronie mojej narzeczonej, więc jedziemy w 8-9 osób czasami i oni aż piszczą za sobą. To są tak potężne relacje. Rozpiętość wiekowa jest potężna, więc jedno kocha drugie, to zauroczone jest w tym, to już tęskni za tym - ekscytował się Wójcik.