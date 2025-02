Tak wyglądały PRAWDZIWE WŁOSY Deynn, gdy zdjęła doczepy. "Kitka jak pędzel"

Po co katowac wlosy. Ja swoje przestałam rozjaśniać a rozjaśniałam od 20 roku życia no bo przecież nie rozjaśnione czy nie zafarbowane to taka niezadbana aż powiedziałam dość i od ok 3 lat nie rozjaśniłam swoje wlosy mam sote. Fakt nie mam prawie w ogóle siwych włosów a 44 na karku. Włosy za to mam zdrowe i lśniące bez rozdwojonych końcówek a używam tylko najtańszego szamponu z biedronki pokrzywowego. Także dziewczyny nie ma co na siłę się robić długowłosa blondynka. Pozdrówki