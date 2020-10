"Taniec z gwiazdami". Szczera Julia Wieniawa wyznaje: "Mam wrażenie, że LEPIEJ TAŃCZĘ NIŻ ŚPIEWAM!"

Myszka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 333 4 Odpowiedz

Sprawiedliwości stało się zadość. I oby sprawiedliwosc triumfowała do końca. Edyta Zając poczyniła w programie największe postępy nie mając do czynienia z tańcem wcześniej jak co poniektórzy. Do tego tańczy na równym poziomie co Julia, jeśli nawet nie lepszym. No i jest najsympatyczniejszą uczestniczką. Mam nadzieję, że zdobedzie Kryształową Kulę.