Taylor Lautner ZARĘCZYŁ SIĘ! Tak dziś wygląda gwiazdor "Zmierzchu" (FOTO)

Dzięki uwielbianej przez nastolatków sadze o wampirach świat usłyszał także o Taylorze Lautnerze. Wcielający się w obrazie Catherine Hardwicke w postać Jacoba Blacka aktor mógł liczyć wówczas na równie duże zainteresowanie mediów, co dwójka odtwórców głównych ról.

Nosząca to samo imię para spotyka się od 2018 roku i jak się okazuje, ich relacja wkroczyła właśnie na kolejny etap. W minioną sobotę Lautner oznajmił bowiem 7-milionowej rzeszy fanów, że on i jego partnerka... zaręczyli się! Zrobił to publikując zdjęcie, na którym widzimy, jak klęka przed Dome na jedno kolano.