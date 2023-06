Taylor Swift dopiero co zaczęła nowy związek, a już go zakończyła? Relacja piosenkarki nie przetrwała nawet miesiąca...

Anna 24 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Oj pudel jak ty lubisz nadużywać słów :) związek? To przecież było zwykle spotykanie się….każdy tak ma. Spotyka się by zobaczyć czy masz te same pasje nadajecie na wspólnych falach, czy jest to coś co będzie podwalina pod związek :)