Taylor Swift śpiewa o Selenie Gomez na swojej nowej płycie? Fani przedstawiają dowody

Swift słynie z tego, że uwielbia symbolikę i często nadaje różnym elementom swojej twórczości, drugie, ukryte znaczenie. Gdy do sieci trafił klip do kawałka Look what you make me do fani doszukali się w nim kilkudziesięciu (!) nawiązań do życia prywatnego artystki i jej licznych konfliktów z prominentnymi przedstawicielami branży rozrywkowej. Swift bardzo chętnie podejmuje grę z fanami i zostawia rozmaite "tropy" w niemal każdym swoim kawałku. Nie inaczej jest w przypadku nowego albumu...