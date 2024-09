Taylor Swift wystroiła się w body polskiej marki. Założycielka w szoku: "ZUPEŁNE ZASKOCZENIE"

Amerykańska artystka i sportowiec mają kalendarze wypełnione zobowiązaniami zawodowymi, w związku z czym z pewnością ciężko znaleźć im czas, aby spędzić go tylko we dwoje. Ostatnio byli widziani na randce, na której Taylor Swift zaprezentowała się w body polskiej marki.

Taylor Swift na randce w body polskiej marki

Taylor Swift i Travis Kelce kilka dni temu byli widziani na Brooklynie w Nowym Jorku, kiedy opuszczali jedną z pizzerii. Tego wieczora amerykańska artystka zaprezentowała się w kozakach Louis Vuitton za 10 tys. zł, do których dobrała torebkę za 16 tys. zł od samego projektanta oraz skórzany pasek The Row za 2300 zł. Uwagę zwraca półprzeźroczyste body polskiej marki Undress Code za 600 zł . Założycielka firmy nie miała pojęcia, że zobaczy gwiazdę w swoich ubraniach.

Nie wiemy nawet do końca, jak to się stało, nie zostaliśmy poproszeni o wysyłkę do jej stylistów naszych rzeczy, więc musieli sami dotrzeć do body, w którymś z naszych zagranicznych retailer'ów i je zakupić - przekazała mediom Izabela Zielińska.