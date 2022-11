Te gwiazdy postawiły na NIECODZIENNE stylizacje ślubne: Iwona Pavlović w czerwieni, skromna Sara Boruc i roznegliżowana Pamela Anderson (ZDJĘCIA)

Kasia 17 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Nigdy nie mogłam zrozumieć co siedzi w kobietach że tak bardzo chcą wyjść za mąż, że staje się właściwie to jedynym ich celem życia. Znam w swoim życiu kobiety które wydawały się być strasznie silne, dumne, nie pozwalające sobie na żadne szaleństwa Z żadnymi facetami, nie pozwalające sobie na to żeby facet potraktował je jakoś niefajnie, I nagle pojawiał się kolejny facet na ich horyzoncie i całkowicie przewartościowywały całe swoje życie i zapomniały o tym że miały kiedyś swoją dumę, godność i honor. Nigdy nie byłam w stanie zrozumieć dlaczego ludzie są tak szaleni że wychodzą za mąż albo się żenią 😁 No ale skoro już to robią to pozostawmy wybór strojów ślubnym tylko i wyłącznie im. To że grono komentujących w internecie skrytykuje albo wyśmieje sukienkę tej czy innej celebrytki de facto nie ma znaczenia: ona taką chciała. A gdybym miała wybierać ze wszystkich zdjęć artykule to strasznie mi się podobała kreacja Sary Boruc, a także Zofii ślotały. Prosto ale z pazurem, elegancko, nowocześnie, bez zadęcia, z godnością, bez starania się być księżniczką. Fajny jest też pomysł żeby iść do ślubu na czarno - mi się podoba;)