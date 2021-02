Tede komentuje sprawę odszkodowania dla Tomasza Komendy: "MY ZA TO PŁACIMY"

Raper uważa, że to "zaje*iście", że Komenda dostał pieniądze, ale zwraca uwagę, że tak naprawdę za błędy policji i prokuratury zapłaciliśmy my - podatnicy. Przewiduje też, że winni skazania Komendy pozostaną bezkarni.

(...) 13 baniek za 18 lat upokorzenia i wyjętych z życia. Nie wiem, czy to wystarczy, ale prawda jest taka - nie chcę was martwić - że my za to płacimy. Jakieś trzy złote na głowę według moich obliczeń. (...) jeszcze mniej radosna wiadomość jest taka, że ludzie, którzy odpowiadają za to, nie sądzę, że było tak, że pozbawieni zostali swoich funkcji dożywotnio i możliwości wykonywania zawodu.