Tenisistka zakończyła karierę z powodu kontuzji. Dziś zarabia na stronach dla DOROSŁYCH

W ostatnim czasie "robienie kariery w internecie" może brzmieć dwuznacznie. A to dlatego, że na popularności zyskują strony, na których (najczęściej) kobiety zarabiają ogromne kwoty w zamian za udostępnianie roznegliżowanych zdjęć. Temat ten powoli przestaje być tabu również w Polsce. Nad Wisłą oswoiła go między innymi influencerka Fagata, która to jeszcze 2 lata temu reklamowała płatki śniadaniowe dla dzieci.