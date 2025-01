Teściowa Roksany Węgiel chwali się urodzinowym prezentem od Kevina Mgleja i synowej. Słodko?

Roksana Węgiel i Kevin Mglej poznali się w studiu muzycznym, gdzie zaczęło rodzić się między nimi uczucie. Znaczna różnica wieku oraz szybki ślub wywołały kontrowersje, jednak oboje staje podkreślają, że to przede wszystkim głęboka wiara katolicka skłoniła ich do formalizacji związku. Piosenkarka, mimo młodego wieku, czuła pewność co do swojej decyzji, a rodzina mocno ich wspierała.