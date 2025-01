Test wiedzy przerósł uczestniczki "Królowej przetrwania": stolicą USA jest Nowy Jork, Węgry leżą nad Morzem Bawarskim, a risotto to makaron

Najlepsze jest to, że one są dumne ze swojej niewiedzy i jeszcze kpią z ludzi mądrych. Kotońska kiedyś z rodziną komentowała program " Milionerzy". Tam był uczestnik , który znał odpowiedź na każde pytanie. Kotońska go wyśmiała. Stwierdziła, że jest życiowym przegrywem, który pewnie nie ma przyjaciół ani dziewczyny i dlatego ucieka w książki. Jej zdaniem to nudziarz, który tylko się uczy i czyta. Razem z rodziną mieli z niego bekę, że taki mądry