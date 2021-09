Testament księcia Filipa zostanie ujawniony dopiero po 90 LATACH! Chodzi o GODNOŚĆ królowej Elżbiety

Tym razem na jaw wyszły fakty dotyczące ostatniej woli księcia Filipa. Testamenty w Wielkiej Brytanii są zazwyczaj udostępniane do publicznej wiadomości, ale zgodnie z konwencją z 1910 r., sądy są proszone o ich zapieczętowanie, gdy dojdzie do śmierci wysokiego rangą członka rodziny królewskiej.

Sędzia Andrew McFarlane stwierdził, że testament Filipa powinien być zapieczętowany na 90 lat! Dopiero po upływie tego czasu można go podać do publicznej wiadomości. To pierwsza taka sytuacja w historii, gdy wymiar sprawiedliwości określa, po jakim czasie testament może zostać otwarty.