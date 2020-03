"The Four - Bitwa o sławę": Natalia Nykiel MIAŻDŻY wnuczkę Wojciecha Pokory: "Chciałaś się przed nami POPISAĆ"

Dobrym tego przykładem jest Agata Nizińska , która bezskutecznie próbuje zaistnieć na scenie już od kilku dobrych lat. Wnuczka wybitnego aktora, Wojciecha Pokory imała się wielu około celebryckich zajęć, grywając drugoplanowe rólki w mało popularnych serialach, występując w eliminacjach do Eurowizji, a nawet biorąc udział w zeszłorocznej edycji programu Agent - Gwiazdy. Niestety, z marnym skutkiem...

Mimo niepowodzeń w sferze zawodowej, zahartowana Nizińska wciąż się nie poddaje. W tym roku 34-latka wzięła udział w nowym muzycznym show Polsatu The Four - Bitwa o sławę, gdzie obok Natalii Nykiel w roli jurorów pojawili się również mąż Oli Kwaśniewskiej, Kuba Badach, a także wokalista zespołu Lem On, Igor Herbut.