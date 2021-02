"The Voice Kids". Jan Dąbrowski ODCHODZI z programu! Zdradził, kto go zastąpi

The Voice Kids z sezonu na sezon zyskuje w naszym kraju coraz większą popularność. Program gości na antenie TVP już od 2018 roku i od tej pory zdążył wypromować dwie prominentne gwiazdy młodego pokolenia - Roksanę Węgiel i Viki Gabor. Ich kariery są dziś dla wielu dowodem, że warto spróbować swoich sił.

Niestety podobnie jak w przypadku innych formatów Telewizji Polskiej, w The Voice Kids także wkrótce dojdzie do zmian personalnych. Już 27 lutego na antenie zagości czwarta odsłona formatu, jednak w ekipie show zabraknie jednego z ulubieńców widzów. Okazało się bowiem, że z programem pożegnał się właśnie Jan Dąbrowski.

JDabrowsky i Antek Scardina przez dwie edycje programu pełnili rolę komentatorów, a sam internetowy celebryta dostarczał potencjalnym zwycięzcom zaproszenia do występów w ramach show. Teraz dowiadujemy się, że to niestety już przeszłość, a w programie zastąpi go jeden z byłych uczestników.

"The Voice Kids" to cudowny program, pełen emocji i niesamowitych talentów, który wprowadził mnie do świata telewizji, dając mi ogromną dawkę edukacji. (...) W skrócie - dziękuję Wam koledzy z branży za te dwie piękne edycje. Niestety w tym roku nie uda mi się być częścią tak cudownej sprawy jak "The Voice Kids", ale nie martwię się, bo wiem, że zastąpi mnie Oliwier Szot - wspaniały, młody chłopak z niebywałą ilością pozytywnej energii. Trzymam kciuki za niego oraz całą obsadę czwartej edycji programu, a teraz lecę przewinąć pieluchę - wyznał młody gwiazdor internetu.

Wielu z Was może się teraz zastanawiać - kim jest Oliwier Szot? Widzowie mogą go kojarzyć z wykonania piosenki Ulepimy dziś bałwana, która zdobyła w sieci ponad 15 milionów wyświetleń. Młody wokalista cieszył się sporą sympatią internautów, co zapewne skłoniło produkcję do zaangażowania go do 4. sezonu show.

Będziecie oglądać?

