"The Voice Kids". Wzruszona Cleo chwali występ drużyny Dawida Kwiatkowskiego: "Ciotka się spłakała troszkę"

The Voice Kids to niezmiennie jeden z najpopularniejszych formatów typu talent show w Polsce. Trudno się temu dziwić, bo to za sprawą udziału w programach telewizyjnych mamy dziś okazję podziwiać dobrze prosperujące kariery Dawida Podsiadło, Michała Szpaka czy Natalii Nykiel . Inną sprawą są niezmiennie wysokie słupki oglądalności, dlatego czołowe stacje chętnie inwestują w kolejne formaty odkrywające talenty.

Rosnąca popularność The Voice Kids cieszy tym bardziej, że w programie to najmłodsi wokaliści mogą zaprezentować światu swoje umiejętności. Gra jest oczywiście warta świeczki, bo przez zaledwie dwa lata emisji programowi udało się wypromować dwie zwyciężczynie Eurowizji Junior: Roksanę "Roxie" Węgiel oraz Viki Gabor .

Przepraszam, ale doprowadziliście do tego, że ciotka się spłakała troszkę. Wiecie co, nabiera mocy to, że tak młode osoby śpiewają tak niesamowite słowa, uderzające prosto w serce. (...) To było przepiękne - mówiła wzruszona Cleo.