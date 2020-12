"The Voice of Poland". Edyta Górniak głęboko rozmyśla: "Czy ten kogut tak pieje rano, bo budzi kury na seks?"

W minioną sobotę widzowie telewizyjnej Dwójki w końcu doczekali się finałowego odcinka 11. edycji programu The Voice of Poland. Nie da się ukryć, że ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa ta edycja była wyjątkowa i często zaskakująca. Jeśli chodzi jednak o zwycięzcę muzycznego show, tym razem większego zaskoczenia raczej nie było. Zgodnie z przewidywaniami internautów, 11. edycję The Voice of Poland wygrał Krystian Ochman z drużyny Michała Szpaka.