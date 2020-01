Thomas Markle gorzko o relacjach z Meghan i Harrym: "Zobaczymy się dopiero, jak BĘDĄ MNIE KŁADLI DO GROBU"

"Zadzwoniła do mnie i powiedziała, "Mam nowego chłopaka". Odpowiedziałem "Super", a ona na to, "Jest Brytyjczykiem". Na moje "Okej" odpowiedziała potem "Jest księciem. To książę Harry", a ja tylko powiedziałem "Och, okej". Nie wiedziałem co to znaczy. Mogła spotykać się z kimkolwiek z Hollywood i to byłoby dla mnie równie istotne, bo to przecież i tak byłby ktoś wysoki rangą" - wspomina Thomas.