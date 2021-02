Tiger Woods miał WYPADEK SAMOCHODOWY! Jego auto wypadło z drogi: "Ma szczęście, że ŻYJE"

Jak donoszą media, luksusowe auto Genesis GV80 należące do Woodsa było tak zniszczone, że konieczne było uwolnienie go przez strażaków. Nie było to jednak łatwe zadanie i trzeba było pociąć karoserię, aby go wydostać. Doniesienia potwierdził już szeryf Alex Villanueva, który wskazuje, że prawdopodobną przyczyną wypadku było znaczne przekroczenie prędkości. Na wspomnianej drodze obowiązywało ograniczenie do 70km/h, a wypadek wskazuje na przekroczenie prędkości "co najmniej dwukrotnie".