Tiktokerka ocenia pokój w Zakopanem za 1600 złotych. Internauci nie podzielają zachwytu: "Ceny jak w Szwajcarii"

1600 za dobę - to lekka przesada, ceny jak w Szwajcarii; Toż to równowartość tygodnia all inclusive z samolotem w Hiszpanii; To jest 8 dni w Egipcie. I mam wszystko, włącznie z przelotami...; Sorry ale ten hotel nie jest wart tej ceny; Ekonomiczne oblicze turystycznego luksusu w Polsce poraża. Sauna i "bogate śniadanie" to były atrakcje w katach 90tych; Za weekend w Sheratonie w Sopocie zapłaciłem 1500 - pisali internauci.