Tina Turner chciała dokonać EUTANAZJI! "Utrzymywałam się przy życiu, ale co to było za życie?"

Tina Turner i Erwin Bach – początek miłości

Problem zdrowotne Tiny

Krótko po ślubie Tina Turner doznała udaru mózgu . Na szczęście nie był on zbyt poważny i nie spowodował trwałych szkód w organizmie piosenkarki. Jednak przy okazji przeprowadzanych badań okazało się, że piosenkarka cierpi na nadciśnienie i niewydolność nerek.

W lipcu moje nerki były w tak kiepskim stanie, że doktor Bleisch nakazał natychmiastową dializę. Sprzeciwiłam się. Nie będę zależna od jakiejś maszyny. Toksyny zaczęły przejmować kontrolę nad moim ciałem. Nie mogłam jeść. Na brzuchu zrobiły mi się krosty. Utrzymywałam się przy życiu, ale co to było za życie? – napisała w książce autobiograficznej My Love Story.