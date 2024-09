Tito Jackson nie żyje. Brat Michaela Jacksona miał 70 lat

Tito Jackson nie żyje. Brat Michaela Jacksona zmarł 15 września, co przekazał jego były menadżer, Steve Manning. Gwiazdor miał 70 lat.

Nie żyje brat Michaela Jacksona. Oto nieoficjalna przyczyna śmierci

Choć oficjalna przyczyna śmierci nie została jeszcze ustalona i podana do informacji publicznej, agent Jacksona uważa, że mężczyzna miał atak serca, którego doznał podczas jazdy z Nowego Meksyku do Oklahomy. W ostatnim czasie Tito wraz z braćmi Jackim i Marlonem występował w Wielkiej Brytanii i nic nie wskazywało na to, że mierzy się z problemami ze zdrowiem. "People" udało się potwierdzić wiadomość o odejściu Jacksona u jego siostrzeńca, SIggy Jacksona.