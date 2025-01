To KONIEC małżeństwa Lily Allen i Davida Harboura? Piosenkarka zabrała głos: "Mam trudny czas. Staczam się coraz niżej"

To koniec małżeństwa Lily Allen? Smutne wyznanie gwiazdy. "Staczam się"

Kilka dni temu The Mail on Sunday donosił, że Lily miała wątpliwości co do wierności Davida i postanowiła go sprawdzić. Jej przypuszczenia niestety się potwierdziły, a Harbour miał korzystać z sekretnego profilu w aplikacji Raya, której użytkownicy ograniczają się do majętnych i znanych osób. To tam założyła anonimowe konto i odszukała niejakiego 49-letniego Davida, który sam siebie nazwał "nerdem, który gra twardzieli w telewizji"...