Tomasz Adamek nie musi martwić się o pieniądze. Co miesiąc otrzymuje sporą sumę. "12 kopert z czekami za wynajem"

Ja dziękuję każdego dnia Bogu, że dostałem takie dobre walki, zdobyłem dwa pasy i o trzeci walczyłem. Więcej dostałem do Pana Boga niż myślałem. Zawsze modliłem się, gdy zacząłem karierę w 1999 roku w Anglii to po jakimś roku przyszło marzenie, żeby zdobyć mistrzostwo świata (...) Dziękuję Bogu za to wszystko co osiągnąłem w sporcie, bo osiągnąłem więcej niż myślałem. Żyję w Stanach i, gdybym pewnie mieszkał w Polsce nie zrobiłbym takiej kariery, bo są takie realia jakie są w Polsce i tego się nie zmieni - mówił w "Super Expressie".