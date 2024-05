Tomasz Adamek został WYPROSZONY z samolotu. "Usłyszałem, że jestem pijany i że nie mogę lecieć"

Tomasz Adamek przed laty przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, gdzie udało mu się stoczyć wiele walk, a dziś wiedzie spokojne życie wśród rodziny. Bokser od czasu do czasu opuszcza Jersey City, aby po raz kolejny uraczyć swoich fanów popisem umiejętności w sztukach walki. Ostatnia podróż nie poszła po jego myśli.

Tomasz Adamek musiał opuścić samolot

Tomasz Adamek już miał nadzieję, że uda mu się odpocząć w domu, ale niestety na jego drodze pojawiła się przeszkoda. W samolocie miała bowiem podejść do niego stewardessa i poinformować, że ten musi opuścić pokład . W rozmowie z "Faktem" bokser stwierdził, że obsługa wykazała ponoć pewne wątpliwości co do jego stanu trzeźwości.

Siedziałem już w samolocie lecącym do USA. Nagle podeszła do mnie stewardesa. Usłyszałem, że jestem pijany i że nie mogę lecieć. A to kompletna bzdura. Po sobotniej walce w Gliwicach wypiłem trochę wina, rano jedno piwko i to wszystko. Jestem poobijany, mam podbite oko, więc może pomyśleli, że biłem się po pijaku. To skandal! Tak tego nie zostawię. Już dzwoniłem do prawnika - przekazał oburzony Tomasz Adamek "Faktowi".