Tomasz Iwan też wpadł na premierę "Pokusy". Zabrał ze sobą byłą dziewczynę Salety (ZDJĘCIA)

Mamo, w szkole na mnie wołają ciepła klucha i ciapak. Alanku, jesteś ciepła kluseczka ale moja! Mamo, idę do wojska i wszystkim pokaże. Alanku a miałeś być DJem….Mamo, wojsko jest fajne ale nie mogę palić kiedy chce a pozatym na wojnie się umiera a ja mam tyle do przekazania światu….alanku a co chcesz robić. Teraz będę raperem, będę kosił hajs i bujał się z sukami. Alanku, uważaj na słowa. Przepraszam mamcia….Tez Alanek „ Moja mama wychowała mnie na małe grzeczne cudo, ale co ja mam zrobić, kiedy pani córka prosi, abym mówił do niej suko”….Alanek! Przepraszam mamcia…