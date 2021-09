Tomasz Jacyków komentuje słowa ojca Andrzeja Dudy o homoseksualizmie: "Biedny pan, BIEDNY TEN JEGO SYN"

Magda 23 min. temu zgłoś do moderacji 163 16 Odpowiedz

Przeczytałam ten cały wywiad z ojcem Dudy na chłodno, jak emocje opadły. A w mediach jest tylko pokazywany ten jeden wybiórczy cytat. Tak, człowiek jest konserwatywny ale całkiem sensownie tłumaczy swoje poglądy. Ciekawy jest fragment o tym jak nam się wmawia, że jestesmy nietolerancyjni podczas gdy inne kraje w historii jawnie prześladowały lgbt. Jemu bardziej chodziło o filozofię gender i wybór płci na zawołanie i mieszanie dzieciom w głowach, że można być płynnym płciowo. To już moje osobiste zdanie, ale oczywiscie jak ktoś sie taki urodził to ma prawo jak każdy do szacunku i godnego życia. Jednak to nie może być tak, że moim dzieciom ktoś będzie narzucał że mają być płynne płciowo bo promil społeczeństwa taki jest i chce innym narzucić siłą swoje zdanie.