Tomasz Jakubiak obejrzał "MasterChef Nastolatki": "PŁAKAŁEM JAK BÓBR, nie będę ściemniał"

"MasterChef Nastolatki" bez Jakubiaka. Zabrał głos w nowym nagraniu

Ja już oglądałem ten odcinek, jest fenomenalny. Niestety, musiałem go oglądać kilka razy, bo płakałem jak bóbr, nie będę tu ściemniał. Duży stary facet płakał na programie tyle razy, że musiałem go co chwilę zatrzymywać, ale oprócz tego program jest zrobiony fenomenalnie - zachęca. Piotr Kraśko - rozwalił system, uczestnicy - najwyższa półka, gość specjalny - to sami ocenicie.