Tomasz Jakubiak ujawnia, jak się czuje po chemioterapii: "Markery nowotworowe mi fajnie spadły"

Kilka miesięcy temu Tomasz Jakubiak podzielił się z fanami niezwykle smutną informacją. U popularnego kucharza zdiagnozowano rzadki nowotwór kości. Dzięki zbiórce internetowej udało mu się wyjechać do Izraela na specjalistyczne leczenie. Mimo ogromnego bólu, Jakubiak stara się zachować optymizm. Regularnie informuje fanów o stanie zdrowia i wyraża wdzięczność za wsparcie, jakie otrzymuje.

Juror "MasterChefa" wielokrotnie wspominał, że bardzo docenia swoją rodzinę, która jest jego ostoją w tych trudnych chwilach. Po powrocie do Polski podejmuje próby normalnego funkcjonowania, jak choćby wyjścia na spacer czy do kina w towarzystwie żony. Motywację czerpie z miłości do bliskich i wsparcia fanów, co według niego jest kluczowe w walce z nowotworem. Ostatnio podzielił się z fanami kolejną aktualizacją dotyczącą jego stanu. Poczuł się lepiej.

Tomasz Jakubiak ujawnia, jak się czuje po chemioterapii

Tomasz Jakubiak powoli dochodzi do siebie po chemioterapii i stara się wrócić do obowiązków zawodowych. Ostatnio zdradził obserwatorom na Instagramie, że zaczął pisać książkę, co zbiegło się w czasie z jego poprawiającymi się wynikami. W nowej rolce ujawnił, że czuje się już lepiej i jego markery nowotworowe się obniżyły.

Chemia działa. Jeszcze są problemy z poruszaniem i innymi rzeczami, ale wszystko idzie do przodu. Markery nowotworowe mi fajnie spadły. Do tego zaczyna się coś pozytywnego dziać w moim brzuchu, co odczuwam - mówił Tomasz Jakubiak w nowym nagraniu na Instagramie.

