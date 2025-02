Tomasz Jakubiak WRÓCIŁ do Polski. "Coś, za czym tęsknię, jeśli chodzi o szpitale, to zupełnie inne podejście do pacjenta"

Chciałem się zameldować, że wróciłem już do Polski. Wróciłem już kilka dni temu. Powiem wam, że troszeczkę tęsknię za Izraelem, ale nie za samymi szpitalami, oczywiście, tylko za samym Izraelem, bo było przefantastycznie. Znaczy, wiecie, przepięknie – jak wyglądasz przez okno, tam cały czas słoneczko, idziesz na spacer, jest 26 stopni (...) I niezależnie od tego, czy byłem w Tel Awiwie, czy w Jerozolimie, wszędzie było naprawdę bardzo fajnie. (...) Coś, za czym tęsknię, jeśli chodzi o szpitale, to ten specyficzny luz, ale też zupełnie inne podejście do pacjenta – takie, które pokazuje mu, że mimo choroby można się w tym wszystkim odnaleźć, być uśmiechniętym, mieć powody do walki, przypominać sobie, jak piękne jest życie i jak piękny jest świat, a potem po prostu iść na maksa do przodu. Będę teraz częściej meldował, co u mnie. Może razem coś wymyślimy, co chcemy tu porobić, bo siedzę w domku, przeglądam książki i piszę kolejną - powiedział.