Tomasz Kammel dołącza do Kanału Zero! Prezenter wspomniał o TVP. Padły gorzkie słowa

Tomasz Kammel dostał pracę w Kanale Zero

W niedzielę Stano ogłosił kolejną znaną postać, która dołączyła do teamu Kanału Zero. Okazuje się, że jest nią... Tomasz Kammel.

Dzisiaj chcieliśmy go przedstawić jako nowego członka ekipy Kanału Zero. Bardzo jestem dumny z tego, że doszliśmy do momentu, kiedy jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji w Polsce dołącza do nas i upgrade'uje nas poziom wyżej - zaczął wyraźnie zadowolony z rozpoczęcia współpracy Krzysiek.

Tomasz Kammel gorzko o TVP

Po pierwsze nie miałem wyboru, jeśli chodzi o mojego poprzedniego pracodawcę i tak wyszło, że trzeba się było pożegnać. Pomyślałem, sobie, że w telewizji to ja już zrobiłem wszystko. (...) Wszedłem w sumie na szczyt. I teraz każda następna rzecz w tym obszarze byłaby powtarzaniem. Jeżeli to ma być przełom, to niech to będzie próba od zera. Dlatego zacząłem od zera w Kanale Zero.