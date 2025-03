Tomasz Kammel odrzucił prowadzenie "Randki w ciemno", bo miała być emitowana na "małej antenie". "Ja bym chciał być na dużej antenie"

Tomasz Kammel mógł po wielu latach poprowadzić "Randkę w ciemno"

Wieloletni prezenter TVP przyjął zaproszenie do podcastu "Wywiadowcy", w którym opowiedział o realiach współczesnego rynku medialnego. Przyznał, że świetnie odnalazł się w internecie, dostrzegając w nim możliwość dalszego rozwoju zawodowego. Mimo tego zadeklarował chęć powrotu do telewizji , na co jeszcze do niedawna miał spore szanse.

Chciałbym wrócić na innych zasadach, nie wiązać się jakimiś wielkimi kontraktami, robić fajny projekt. Teraz, kiedy już karty zostały rozdane, mogę powiedzieć, że dostałem propozycję poprowadzenia "Randki w ciemno" w nowym wymiarze. Zapytałem, jakie warunki. Powiedziano mi, co nie jest już tajemnicą, że to będzie w jednej z małych stacji Polsatu, tych satelickich, na co powiedziałem, że to fajny pomysł, świetny, bo to pewnie będzie ten sam format, który ja znam ze świata, ta nowożytna "Randka w ciemno", bardzo sympatyczny, ale ja bym chciał być na dużej antenie. I jeżeli rozmowa jest o dużej antenie, no to wtedy proszę bardzo, a na małą to ja trochę nie mam ani czasu, ani przestrzeni, bo mam gdzie indziej dużo pracy. Argumentowałem to, że macie gotowy program na małą antenę, który może być retransmitowany do ramówki na dużej, nie musicie ponosić kosztów, zróbmy to. Okazało się, że to niemożliwe - szczegółowo przedstawił kulisy rozmów.