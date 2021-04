Tomasz Karolak miał dostać ponad 3,5 mln złotych od Orlenu! Daniel Obajtek ujawnia "celebrycką aferę"

Proszę 18 min. temu zgłoś do moderacji 2 7 Odpowiedz

Wiem, że teraz na świecie panuje znieczulica, ale bardzo proszę osoby, które czują się na siłach o pomoc. Nie oczekuje zbyt wiele, ale nawet z 5 PLN będę zadowolona i bardzo wdzięczna. Od 3 dni nic już nie jem a jestem w takiej sytuacji, że nie mam do kogo zwrócić się o pomoc.. dodatkowo jest weekend i nawet jeśli ktoś by chciał pomóc to przelew dojdzie dopiero w poniedziałek co mnie dodatkowo dobija.. konto jak coś mam z ING, Agata Stępień; 15 1050 1360 1000 0091 0496 5141, wiem, że to może i naiwne, ale jednak mam nadzieję że znajdzie się ktoś kto pomoże.. tak jak pisałam nie oczekuje zbyt wiele.. pozdrawiam Was serdecznie