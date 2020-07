Tomasz Lis oficjalnie PRZEPROSIŁ Krystynę Pawłowicz! Nie spełnił jej oczekiwań: "Sama to zrobię NA JEGO KOSZT"

Powiedzieć, że Tomasz Li s nie jest sympatykiem trzymającej obecnie władzę partii, to tak, jakby nie powiedzieć nic. Niemal cała działalność publiczna dziennikarza skupia się wokół rozprzestrzeniania mało przychylnych poglądów na temat osób powiązanych z Prawem i Sprawiedliwością i sposobu prowadzenia przez nich polityki. Jak się okazuje, w atakowaniu grupy rządzącej zdarza mu się czasem nieco odpłynąć, za co musi teraz słono zapłacić.

Tytułem niekwestionowanej ulubienicy redaktora mogła swego czasu cieszyć się Krystyna Pawłowicz . Sprawująca obecnie rolę sędziego Trybunału Konstytucyjnego była posłanka i pasjonatka sałatkowych przekąsek usunęła się, co prawda, ostatnimi czasy w cień, jednak nadal drzemie w niej bojowy duch, o czym Tomasz Lis mógł ponownie przekonać się w ten poniedziałek.

W najnowszym wydaniu zarządzanego przez byłego męża Hanny Lis tygodnika Newsweek pojawiły się oficjalne przeprosiny, wystosowane od Tomasza do Krystyny Pawłowicz. Owe przeprosiny zostały wywalczone na drodze sądowej po tym, jak gazeta opublikowała 18 kwietnia 2016 roku tekst poświęcony ówczesnej posłance PiS zatytułowany Bulterierka Prezesa. Jak nietrudno się domyślić, przedstawiał on życiorys ulubienicy Jarosława Kaczyńskiego w mało przychylnym świetle, z czym później zgodził się zresztą wysoki sąd.

Mogłoby się wydawać, że na tym wojna Lisa z Pawłowicz się skończy. Otóż nic bardziej mylnego. Pawłowicz, do której kieszeni powędrowało już 40 tysięcy złotych zadośćuczynienia, postanowiła wyrazić swoje rozczarowanie formą przeprosin na swym ulubionym portalu społecznościowym - Twitterze. We wpisie zagroziła dziennikarzowi, że ponownie sięgnie do jego kieszeni.