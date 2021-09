Tomasz Stockinger sugeruje, aby NIE PRZESADZAĆ z krytyką Beaty K.: "Ważniejsza jest teraz próba podania jej ręki"

Jak to zwykle bywa, nośny temat pijaństwa za kółkiem przyciągnął pokaźne grono "ekspertów" , którzy od kilku dni komentują zachowanie piosenkarki i proponują jej, co powinna teraz zrobić. Niektórzy posunęli się jednak krok dalej, bo Monika Richardson czy Piotr Gąsowski zaapelowali, aby nie być wobec Beaty aż tak surowym .

Teraz głos postanowił zabrać Tomasz Stockinger , co, biorąc pod uwagę jego własną historię, jest ciekawym wyborem. Przypomnijmy, że gwiazdor "Klanu" przed laty też został zatrzymany podczas pijackiego rajdu . W 2009 roku prowadził samochód, mając 2,3 promila alkoholu w organizmie, a na dodatek zbiegł z miejsca zdarzenia. Otrzymał za to karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata i grzywnę 10 tysięcy złotych.

Dziś w rozmowie z "Faktem" Stockinger, niegdyś o ironio twarz promująca konkurs "As bezpiecznej jazdy", wypowiada się dość ostrożnie o poczynaniach koleżanki z show biznesu. W przeciwieństwie do Moniki Richardson , która publicznie i bez skrupułów rozgrzebywała sprawę domniemanego uzależnienia Beaty od alkoholu, aktor podszedł do sprawy z dystansem.

Nie znam dokładnie okoliczności tego, co się przydarzyło Beacie Kozidrak, więc trudno mi się jednoznacznie ustosunkować. Nie wiem, czy to, co się z nią stało, to choroba alkoholowa, czy może załamanie. (...) Wnioski dla niej z tej lekcji są oczywiste. Pewnie do specjalisty trzeba pójść - wyrokuje.